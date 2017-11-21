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ЕС внес в санкционный список так называемого губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС, сообщает Европейская правда.

«После организации Российской Федерацией выборов губернатора в незаконно аннексированном городе Севастополь 10 сентября 2017 года Совет считает, что в список лиц, организаций и органов, против которых введены ограничительные меры, как указано в Приложении к Положению (ЕС) No 269/2014, следует добавить одного человека», - говорится в сообщении.

Овсянникову запрещен въезд на территорию Евросоюза и закрыт доступ к банковской системе ЕС.

В обосновании решения указано, что Овсянников был избран «губернатором Севастополя» на выборах 10 сентября 2017.

«28 июля 2016 президент Путин назначил его действующим «губернатором Севастополя».

На этой должности он работал над дальнейшей интеграцией незаконно аннексированного Крымского полуострова в РФ и несет ответственность за активную поддержку или осуществление действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - говорится в сообщении.

В ЕС напоминают, что в 2017 году Овсянников выступал с публичными заявлениями в поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя.
ForUm

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