Росгидромет опубликовал данные, свидетельствующие об «экстремально высоком» уровне радиационного загрязнения вблизи ядерного комбината «Маяк» в городе Озерске Челябинской области. Об этом пишет Радио Свобода.

Ранее госкорпорация «Росатом», которой принадлежит комбинат, отрицала сведения об аварии на предприятии. Российское отделение Гринпис намерено обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку возможного сокрытия выброса радиации.

В начале ноября европейские ученые зафиксировали радиоактивное облако над Европой. Речь идет об утечке изотопов рутения-106. Сейчас здоровью людей ничего не угрожает, однако в момент утечки могла потребоваться эвакуация. Ученые предположили, что источник выброса находится на Южном Урале. В «Росатоме» назвали эти утверждения «несостоятельными». Российское отделение Гринпис обратилось в Росгидромет с просьбой предоставить сведения о радиационной обстановке на территории России. В ответ ведомство опубликовало документ, из которого следует, что на комбинате «Маяк» в сентябре, предположительно, произошла авария. Уровень радиационного загрязнения в стокилометровой зоне вокруг предприятия в Росгидромете охарактеризовали как «высокий» и «экстремально высокий». В ведомстве также подтвердили, что в период с 25 сентября по 6 октября «возникли условия для активного переноса воздушных масс и загрязняющих веществ с территории Южного Урала и южной Сибири в район Средиземноморья и затем на север Европы».

Комбинат «Маяк» является одним из крупнейших российских предприятий по переработке радиоактивных материалов. Он был основан в 1948 году. Гринпис отмечает, что впервые об утечке радиоактивных веществ с комбината стало известно через год после его открытия – в 1949–1951 годах комбинат сливал радиоактивные отходы в реку Теча. Тогда, по данным Гринпис, облучению подверглись более ста тысяч человек, еще восемь тысяч человек были эвакуированы. В 1957 году на «Маяке» произошел взрыв емкости с радиоактивными отходами. Облучению подверглись около 300 тысяч человек. Общая территория загрязнения составила от 15 до 20 тысяч квадратных километров в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях.