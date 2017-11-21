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20 ноября. Картина дня 56

Украинские Высокомобильные десантные войска (ВДВ) переименованы в Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко.

«Как Президент и Верховный Главнокомандующий принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ. Поэтому, постановляю ввести новое название Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины», - говорится в Facebook Главы государства.

Как сообщал ForUm, с сегодняшнего дня, 21 ноября, цветом украинского десанта становится темно-бордовый. 

В этом году День десантных войск впервые отмечают 21 ноября, а не 2 августа. 

 
ForUm

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