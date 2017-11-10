также в разделеМир
На российском военном полигоне произошел взрыв, есть погибшие 32
Трамп не будет отдельно встречаться с Путиным во Вьетнаме 80
Жертвами обрушения дома в Ижевске стали 6 человек 33
Число жертв обрушения дома в Ижевске достигло 4 человек 47
В Сирии освободили от ИГ последний город 64
В российском Ижевске обрушились девять этажей жилого дома 79
КС Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии 55
Забастовки в Каталонии проходят мирно 33
В Каталонии началась массовая забастовка 122
Трамп назвал КНДР адом 44
Хокинг предупредил, что человеческая раса может погибнуть через 600 лет 98
Боснийские сербы установили памятник Чуркину 54
СМИ узнали, когда начнутся слушания по Пучдемону 49
Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном 69
Названо имя мужчины, устроившего стрельбу в церкви в Техасе 88
В документах Paradise Papers засветились 13 «друзей Трампа» 75
Суд в Брюсселе отпустил Пучдемона и его четверых коллег 43
В Саудовской Аравии в результате крушения вертолета погиб принц 69

Институт ядерной и радиационной безопасности Франции заявил об утечке радиации, который произошел предположительно в России или Казахстане. 

Институт на своем сайте сообщил, что радиоактивное облако над Европой, которое фиксировали несколько европейских мониторинговых служб, указывает на аварию на ядерном объекте в России или Казахстане.

Ученые полагают, что авария произошла в последнюю неделю сентября и начале октября. Радиоактивный изотоп рутений-106 обнаружили в атмосфере Европы несколько европейских структур, занимающихся мониторингом радиационного загрязнения; речь шла об уровне в несколько миллибеккерелей (мБк) на кубический метр, сообщает Институт ядерной и радиационной безопасности Франции, сообщает 112 Украина

По оценкам института, утечка была серьезной, и, если бы авария такого масштаба произошла во Франции, понадобилась бы эвакуация людей или укрытие в защитных сооружениях в радиусе нескольких километров от места инцидента.

IRSN также исключил возможность утечки из-за падения работающего на рутении спутника, поскольку расследование МАГАТЭ показало, что в указанный период подобные спутники не падали.

Французский институт отмечает, что задействовал все имеющиеся в его распоряжении средства радиологического мониторинга и проведенные замеры показали, что следы рутения обнаруживались на нескольких мониторинговых станциях в период с 27 сентября по 13 октября. После этого радиоактивное вещество в атмосфере не обнаруживалось.

Данные других европейских станций мониторинга подтвердили наличие рутения-106 в атмосфере большинства европейских стран в начале октября. Сведения показывают, что начиная с 6 октября содержание изотопа снижалось, в настоящее время рутений в атмосфере Европы не обнаруживается. Концентрация вещества в воздухе во Франции не представляла опасности для здоровья человека и окружающей среды, отмечают ученые.

Вероятной зоной утечки рутения французские ученые определили территорию между Волгой и Уралом, к югу от Уральских гор, добавив, что указать точное место выброса невозможно.

Агентство Reuters ссылается на директора IRSN Жан-Марка Пере, который говорит, что местом утечки могут быть Россия и Казахстан.

В то же время Казахстан опроверг причастность к радиации в Европе, передает «Радио Свобода». В Институте радиационной безопасности и экологии, базирующемся в Курчатове (Восточно-Казахстанская область, бывший центр закрытого Семипалатинского ядерного полигона) Национального ядерного центра Азаттыку сообщили, что казахстанским исследователям неизвестно об авариях на объектах с ядерной инфраструктурой внутри страны.

«Если бы что-то было, мы бы уже знали, что есть превышение (содержания. - Ред.). Мы не слышали. У нас два реактора: один в Алматы, два в Курчатове. Если бы что-то было, об этом все бы знали у нас», - заявил Юрий Стрельчук, руководитель учебно-информационного центра филиала Института радиационной безопасности и экологии в Курчатове.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

100
Теги