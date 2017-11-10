Институт ядерной и радиационной безопасности Франции заявил об утечке радиации, который произошел предположительно в России или Казахстане.

Институт на своем сайте сообщил, что радиоактивное облако над Европой, которое фиксировали несколько европейских мониторинговых служб, указывает на аварию на ядерном объекте в России или Казахстане.

Ученые полагают, что авария произошла в последнюю неделю сентября и начале октября. Радиоактивный изотоп рутений-106 обнаружили в атмосфере Европы несколько европейских структур, занимающихся мониторингом радиационного загрязнения; речь шла об уровне в несколько миллибеккерелей (мБк) на кубический метр, сообщает Институт ядерной и радиационной безопасности Франции, сообщает 112 Украина.

По оценкам института, утечка была серьезной, и, если бы авария такого масштаба произошла во Франции, понадобилась бы эвакуация людей или укрытие в защитных сооружениях в радиусе нескольких километров от места инцидента.

IRSN также исключил возможность утечки из-за падения работающего на рутении спутника, поскольку расследование МАГАТЭ показало, что в указанный период подобные спутники не падали.

Французский институт отмечает, что задействовал все имеющиеся в его распоряжении средства радиологического мониторинга и проведенные замеры показали, что следы рутения обнаруживались на нескольких мониторинговых станциях в период с 27 сентября по 13 октября. После этого радиоактивное вещество в атмосфере не обнаруживалось.

Данные других европейских станций мониторинга подтвердили наличие рутения-106 в атмосфере большинства европейских стран в начале октября. Сведения показывают, что начиная с 6 октября содержание изотопа снижалось, в настоящее время рутений в атмосфере Европы не обнаруживается. Концентрация вещества в воздухе во Франции не представляла опасности для здоровья человека и окружающей среды, отмечают ученые.

Вероятной зоной утечки рутения французские ученые определили территорию между Волгой и Уралом, к югу от Уральских гор, добавив, что указать точное место выброса невозможно.

Агентство Reuters ссылается на директора IRSN Жан-Марка Пере, который говорит, что местом утечки могут быть Россия и Казахстан.

В то же время Казахстан опроверг причастность к радиации в Европе, передает «Радио Свобода». В Институте радиационной безопасности и экологии, базирующемся в Курчатове (Восточно-Казахстанская область, бывший центр закрытого Семипалатинского ядерного полигона) Национального ядерного центра Азаттыку сообщили, что казахстанским исследователям неизвестно об авариях на объектах с ядерной инфраструктурой внутри страны.

«Если бы что-то было, мы бы уже знали, что есть превышение (содержания. - Ред.). Мы не слышали. У нас два реактора: один в Алматы, два в Курчатове. Если бы что-то было, об этом все бы знали у нас», - заявил Юрий Стрельчук, руководитель учебно-информационного центра филиала Института радиационной безопасности и экологии в Курчатове.