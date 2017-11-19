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У Украины нет сомнений, что она получит доступ к современному оборонному вооружению.

Об этом во время визита в Канаду заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.

«Я убежден, что в будущем мы точно получим больше оборонного вооружения и военного оборудования. Не могу сказать точную дату, но мы работаем над этим», - ответил Климкин на вопрос о возможных поставках оружия из США.

Он подчеркнул, что речь идет не только о противотанковых вооружениях, но и о дронах, контрбатарейных системах и кибервойне.

«Нам нужно все это оборудование, логистическая поддержка и тренировка. Тем более, это взаимовыгодно: мы передаем свой опыт борьбы с россиянами. Речь идет не об одном отдельном элементе пазла - не только о Джавеллинах, а обо всем», – рассказал министр о желательном содействии со стороны международного сообщества.

Он добавил, что Украина «нуждается в международной поддержке и точно получит ее».

Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

16 ноября данный проект закона одобрил Сенат США. 

 
ForUm

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