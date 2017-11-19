также в разделеОбщество
Корчак получает 100 тысяч в месяц 17
Российская оппозиционерка попросила в Украине политубежища 28
Нардеп: Мэр Доброполья оказался гражданином РФ 32
Саакашвили об избиении неизвестными его водителя 27
Разоблачительница НАПК попросила предоставить ей охрану 22
Эрдоган засомневался в НАТО 23
Порошенко предложил Линчу снять фильм о событиях в Украине 44
Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг 119
СБУ задержала чеченца, подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова 89
Луценко сообщил о зачистке «коррупционного гнезда» в Затоке 172
Срыв спектакля Райкина в Одессе квалифицировали как хулиганство 83
Расследование по фальсификациям в НАПК передали СБУ 36
Беларусь подтвердила, что Шаройко обвиняют в шпионаже 56
Хакеры похитили персональные данные некоторых участников АТО 40
СБУ выдворила из Украины 8 граждан Грузии 90
Прокуратура задержала начальника Харьковского университета Воздушных сил 96
17 ноября. Картина дня 67
В Одессе активисты сорвали спектакль Райкина 101

За прошедшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы в пунктах пропуска разоблачили двух иностранцев, которые находились в международном розыске, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, вчера вечером во время осуществления мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Борисполь» на одного из пассажиров рейса «Алматы - Киев» произошло срабатывание базы данных Интерпола. Им оказался гражданин Узбекистана, которого разыскивали правоохранительные органы Узбекистана.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» также обнаружили иностранца, который числился в базе данных Интерпола. Гражданина Молдовы разыскивали на родине за нарушение закона.

Сейчас обоих нарушителей передали сотрудникам Нацполиции. По данным фактам проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги