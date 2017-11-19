За прошедшие сутки сотрудники Государственной пограничной службы в пунктах пропуска разоблачили двух иностранцев, которые находились в международном розыске, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, вчера вечером во время осуществления мероприятий пограничного контроля в пункте пропуска «Борисполь» на одного из пассажиров рейса «Алматы - Киев» произошло срабатывание базы данных Интерпола. Им оказался гражданин Узбекистана, которого разыскивали правоохранительные органы Узбекистана.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска «Кучурган» также обнаружили иностранца, который числился в базе данных Интерпола. Гражданина Молдовы разыскивали на родине за нарушение закона.

Сейчас обоих нарушителей передали сотрудникам Нацполиции. По данным фактам проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве.