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Лидер «Руха нових сил», экс-глава Одесской Михаил Саакашвили заявил, что в ночь на воскресенье неизвестные жестоко избили его водителя. Об этом он сообщил на своей странице в Faceebook.

«После того как за последний месяц в Грузию депортировали всех моих охранников и журналиста, который сопровождал меня и освещал мою деятельность, я остался только с моим водителем Владимиром. Он возил меня и помогал по хозяйству. Сегодня ночью два неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили», – отметил он.

По словам Саакашвили, водитель узнал две припаркованные машины, которые обычно за ними ездят, «и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда».

«Его жена позвонила мне из Одессы, мы вызвали скорую и полицию, и я сам приехал к нему. Скорая отвезла его в больницу, где ему поставили диагноз - «тяжелое сотрясение мозга», – подчеркнул он.

Напомним, 17 ноября Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины принудительно возвратила на родину 8 граждан Грузии.
ForUm

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