Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной. Об этом ABC News сообщил источник в Государственном департаменте США, передает УНИАН.
Рекомендация Трампу будет иметь план финансирования и продажи Украине высокотехничного оборонительного оружия, включая мощные противотанковые ракеты Javelin.
Любое решение по этому вопросу должно быть утверждено Конгрессом США, а также Трампом. Если действующий хозяин Белого дома одобрит эту оружейную сделку, это будет серьезная смена партийной платформы республиканцев. Ведь когда Трамп был кандидатом в президенты, в нее внесли поправки, по которым поддержку Украины "летальным оборонительным оружием" заменили более размытым определением "надлежащая помощь".
Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.
16 ноября данный проект закона одобрил Сенат США.
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