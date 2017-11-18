Службой безопасности Украины совместно с Национальной полицией, Государственной миграционной и пограничной службами Украины 17 ноября реализовано совместные мероприятия по принудительному возвращению на родину 8 граждан Грузии, сообщает пресс-центр СБУ.

«Указанное решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины», – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что все действия сотрудников правоохранительных органов осуществлены в соответствии с требованиями национального и международного законодательства с целью предотвращения совершения преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Украины.

Напомним, вчера, 17 ноября, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве своих соратников – добровольца АТО Вано Надирадзе и грузинских журналистов Тамаза Шавшишвили и Зураба Хвистани.