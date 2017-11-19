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Член комитета по вопросам вооруженных сил в Сенате США Джеймс Инхоф направил письмо президенту Дональду Трампу с призывом согласовать предоставление Украине летального оборонительного вооружения, сообщает посольство Украины в США.

Сенатор подчеркивает, что данная позиция отражена в недавно принятом Конгрессом оборонном бюджете США на 2017-2018 гг., которым, в частности предусмотрено выделение помощи Украине в сфере безопасности в размере 350 млн долларов США.

Своим письмом сенатор также напомнил о двухпартийном обращения 27 сенаторов в начале 2017 года в период переходной администрации, в котором американские законодатели призвали президента Дональда Трампа расширить объемы оборонной помощи Украине и предоставить ей летальное вооружение.

Инхоф отмечает, что захват Россией части украинских земель стал беспрецедентным в современной истории: «С тех пор продолжающаяся агрессия России и ее постоянный отказ уважать территориальную целостность Украины требует от нас - тех, кто уважает правовой порядок, сильной ответа. И этот ответ должен состоять в предоставлении летального оружия в рамках поддержки Украины, чтобы она могла защитить себя и сдержать дальнейшую российскую агрессию».

Сенатор также отметил личные впечатления о серьезности ситуации после двух визитов в Украину, осуществленных для поддержки тренировочной миссии, которую проводит Национальная гвардия штата Оклахома.

Напомним, в начале сентября комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

16 ноября данный проект закона одобрил Сенат США. 
ForUm

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