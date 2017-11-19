Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя отказ НАТО предоставить Анкаре помощь в области ПВО, выразил сомнения в доверии между альянсом и Турцией.

«Вопрос доверия к организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом», — сказал Эрдоган, сообщает УНИАН.

Он отметил, что во время роста угроз с сирийской территории НАТО отозвала из Турции ракетные системы Patriot и дала понять, что не будет оказывать Анкаре поддержку в случае атаки.

«Когда же Турция начала переговоры по закупке российских комплексов С-400 с целью укрепления системы ПВО, ряд ведущих стран НАТО начали критиковать Анкару», — сказал Эрдоган.