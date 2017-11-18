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Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла в связи с недопуском в Польшу секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

«Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремета в Польшу», – отметила она.

Напомним, сегодня, 18 ноября, в 12:00 на международном пункте пропуска «Шегени» польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.
ForUm

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