Министерство иностранных дел Украины вызвало польского посла в связи с недопуском в Польшу секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы. Об этом в Twitter сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

«Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шеремета в Польшу», – отметила она.

Напомним, сегодня, 18 ноября, в 12:00 на международном пункте пропуска «Шегени» польские пограничники не впустили в Польшу ответственного секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий Святослава Шеремета.