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Один из основателей группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет, сообщается на странице коллектива на Facebook.

«Сегодня с глубоким прискорбием AC/DC вынуждены объявить о кончине Малькольма Янга», - говорится в сообщении, передает УНИАН.

Как отмечается в сообщении, Малькольм основал группу вместе со своим младшим братом Ангусом.

Он был гитаристом AC/DC, но в 2014 году был вынужден покинуть группу из-за деменции.

Напомним, в октябре скончался Джордж Янг, который был продюсером группы.

 
ForUm

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