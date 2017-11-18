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Президент Петр Порошенко провел встречу с легендарным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем, который прибыл в Украину для открытия представительства благотворительного фонда, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президент поблагодарил Линча за решение открыть в Украине этот фонд. «Это важная и символическая миссия», - отметил он.

«Сейчас это очень актуально и важный вопрос для Украины, которая переживает время войны и российской агрессии: незаконная аннексия Крыма, агрессия на востоке моей страны. Когда сотни тысяч военных возвращаются с войны и психологическая реабилитация жизненно необходима для них», - сказал Порошенко.

По словам Главы государства, идеи и методология, которую представляет Линч, будут чрезвычайно важными для оказания помощи людям в преодолении стресса. Ведь страдают от этого не только военные, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, но и гражданские.

Президент также предложил легендарному режиссеру обдумать возможность создания кино об украинских героях и тех события, которые сейчас происходят в Украине.

Линч отметил, что фонд будет оказывать помощь и проводить занятия по трансцендентальной медитации для каждого, кто этого желает. Он также высказал мнение о том, что в Украине есть потребность в изучении таких методик психологической реабилитации.
ForUm

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