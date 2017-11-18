В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Российской Федерации, уроженца Чечни, объявленного в международный розыск по подозрению в убийстве главного редактора русского издания «Форбс» Пола Хлебникова, сообщает пресс-центр СБУ.

По информации Интерпола иностранец участвовал в совершении ряда заказных убийств, в частности, главного редактора русского издания «Форбс» гражданина США Пола Хлебникова и заместителя председателя - руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001-2003 годах.

По оперативной информации спецслужбы, после бегства из России задержанный находился в составе организованной преступной группировки, которая в Украине занималось вымогательством денег у частных предпринимателей.

Кроме того, на Полтавщине сотрудники СБУ задержали еще одного гражданина РФ, объявленного в международный розыск. Ранее судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений в составе организованной группы в странах ЕС, уроженец города Грозный длительное время скрывался от следствия.

По информации Интерпола стало известно, что в 2013 году подсудимый россиянин с помощью своего сообщника совершил побег из помещения зала суда города Сандвик в Норвегии. После совершения очередных преступлений, связанных с похищением автомобилей престижных марок, гражданин РФ был подан в международный розыск Французской Республикой. Чтобы избежать уголовной ответственности, он скрывался в разных странах по поддельным паспортам.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и проведения проверки для последующей их экстрадиции.

Напомним, Пол Хлебников был убит в Москве в июле 2004 года. По версии следствия, заказчиком преступления был Хож-Ахмед Нухаев, бывший первый вице-премьер Чеченской республики Ичкерия. Нухаев - главный герой книги Хлебникова «Разговор с варваром», построенной на серии интервью с ним. В качестве исполнителей назывались нотариус Фаиль Садретдинов и уроженцы Чечни Казбек Дукузов и Муса Вахаев.