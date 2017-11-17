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Украинский консул посетил задержанного в Беларуси собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, гражданина Украины Павла Шаройко и узнал об условиях его содержания.

«Консул Украины в Республике Беларусь посетил Павла Шаройко. Условия содержания украинского журналиста нормальные», - отметили в посольстве Украины в Республике Беларусь, сообщает УНИАН.

Других подробностей украинские дипломаты не сообщили.


Напомним, председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента »Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.
ForUm

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