Украинский консул посетил задержанного в Беларуси собственного корреспондента «UA: Украинское радио» в Беларуси, гражданина Украины Павла Шаройко и узнал об условиях его содержания.
«Консул Украины в Республике Беларусь посетил Павла Шаройко. Условия содержания украинского журналиста нормальные», - отметили в посольстве Украины в Республике Беларусь, сообщает УНИАН.
Других подробностей украинские дипломаты не сообщили.
Напомним, председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента »Украинского радио» Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.
В «Украинском радио» добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.
По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.
Министерство иностранных дел Украины принимает меры по защите прав задержанного.
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