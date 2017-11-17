Генеральная прокуратура планирует на следующей неделе (20-24 ноября) допросить директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по делу о разглашении тайны досудебного расследования. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«На следующей неделе вызовут», - сказал источник.
По его словам, на данный момент Сытника нет в стране.
По делу о подозрении никому пока не сообщалось.
Напомним, Генпрокуратура начала расследовать разглашение Сытником тайны досудебного расследования.
Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генпрокурора Юрия Луценко.
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