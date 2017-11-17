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Экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил о похищении в Киеве своих соратников – добровольца АТО Вано Надирадзе и грузинских журналистов Тамаза Шавшишвили и Зураба Хвистани. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Из дома в Киеве похитили грузинского журналиста, сотрудника одного из самых популярных грузинских телеканалов, у него была аккредитация и все документы для нахождения в Украине. Его заковали в наручники, надели мешок на голову и увезли в неизвестном направлении», – отметил он.

Он также обнародовал видео задержания Надирадзе.

Позже Саакашвили сообщил, что похищенные находятся в ВИП терминале аэропорта «Жуляны».

«У похищенного журналиста в Одессе осталась супруга-украинка на 8-ом месяце беременности», – подчеркнул он.

«Я призываю «Госавиарух» Украины и грузинскую диспетчерскую службу не давать разрешение на пролет следующего борта из аэропорта Жуляны, так как там находятся незаконно заключенные по преступному сговору власти», – подытожил Саакашвили.
ForUm

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