Правительство ищет достойного претендента на должность руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.



Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопросы к правительству в Верховной Раде 17 ноября, передает Украинская правда.

Так, депутат Сергей Высоцкий обратил внимание на то, что и после увольнения руководителя Госгеокадастра там до сих пор работает регионалка Людмила Шемелинец и «наследует коррупционные схемы», введенные во времена Виктора Януковича.

Нардеп также упомянул о приказе №328 от 15 октября 2014 года, из-за которого АТОшники не могут получить землю, так как Госгеокадастр требует дополнительные документы от них.



Гройсман ответил: «Что касается Геокадастра. Так будет с каждым. Я хочу, чтобы меня все услышали. Прикрывать неэффективность, коррупцию, злоупотребления, давление на людей или на предпринимателей, я не буду. Наоборот я буду бороться с этим явлением».



«К сожалению, у меня не так много полномочий – но я найду способы, чтобы каждого такого руководителя привести к ответственности. Если будет нужна поддержка парламента, то я обращусь с этим и к вам», – сказал он.



«Мы сейчас работаем над тем, чтобы найти качественного руководителя на такую ​​серьезную структуру с тем, чтобы он имел высокую степень доверия», – сказал Гройсман и добавил, что тот руководитель уже сможет увольнять подчиненных.



Напомним, 25 октября Кабинет Министров уволил с должности исполняющего обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Олега Цвяха. Гройсман призвал возбудить дела против Цвяха и руководителей районных управлений его ведомства.



Людмила Шемелинец является заместителем главы Госгеокадастра.