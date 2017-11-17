Вечером в четверг, 16 ноября, коридорами 8-го этажа Кабинета Министров неспешно ходили три человека. Члены конкурсной комиссии по избранию руководства Государственного бюро расследований скучали в ожидании начала финального заседания. Оно затягивалось.

- Надо это уже завершать, потому что с нас все смеются, - возмущался один из членов комиссии. - А эти в интернете вообще «распаясались», пишут что хотят на своих сайтиках.

Конкурс по выбору руководителей ГБР длился более 1,5 года. Все это время озвучивали разные фамилии фаворитов Администрации Президента.

- Ну что, кого выберете директором? - поинтересовались журналисты у еще одного члена конкурсной комиссии Евгения Дейдея. Нардеп от «Народного фронта», с которого в июле парламент отказался снимать депутатскую неприкосновенность на запрос Генпрокуратуры, свободно гулял по коридорам Кабмина.

- Посмотрим, - с улыбкой на лице ответил он журналистам.

И это при том, что за пару часов до заседания эксперт реанимационного пакета реформ Александр Леменов четко назвал победителей: директор – Роман Труба, первый заместитель – Ольга Варченко. Интригой оставалось фамилия только третьего руководителя ГБР.

Заседание конкурсной комиссии выглядело, как дешевый спектакль с плохими актерами. Ее члены делали вид, что что-то принципиально решают. Как-то во время рейтингового голосования поднимать руки только «за» кандидатов, или «против» также считать.

Руководителей выбирали из 19-ти кандидатов.

Первые в списке набирали по 1-2 голоса членов комиссии. Но когда председательствующий назвал Романа Трубу – все присутствующие как по команде подняли руки. 9 из 9 голосов.

Позже председатель комиссии Роман Майданик не смог внятно объяснить: за какие такие заслуги ГБР получило Трубу в руководители. Вопрос журналистов о каких-то профессиональные качества, которые могли так поразить всех членов комиссии, выглядели, как откровенный троллинг.

Ведь на самом деле решение принимали другие люди в другом помещении. Все потуги девяти членов комиссии выдать из себя независимый и незаангажированный орган не тянут даже на «Оскар» актеров второго плана.

- Фарс, - лаконично описал Украинской правде весь конкурс один из кандидатов на руководящую должность в ГБР.

- Я не могу этого объяснить, - все, что смог из себя выжать председатель комиссии на вопрос автора о заранее известном результате конкурса. При этом Майданик отверг внешнее влияние на конкурсную комиссию.

Как «расписали» руководящие должности ГБР

Почти год назад конкурсная комиссия определила 19 кандидатов на руководящие должности в ГБР. Дальше дело застопорилось.

«Основные политические силы – БПП и НФ – не могли между собой договориться, кто возглавит сверхмощный орган правопорядка», - рассказал Александр Леменов.

Саму конкурсную комиссию создавали по принципу: по три человека от президента, правительства и парламента. По сути, в комиссию вошли только представители политических сил.

«Расписание было 5 на 4 в пользу БПП. Последние полтора месяца расстановка сил в комиссии качалась из стороны в сторону», - говорит Леменов.

И вот в начале недели появляется информация, что будущего директора согласовали. Им должен стать Алексей Горащенков из Администрации Президента. В 2014-2016 годах он был помощником Петра Порошенко.

13-14 ноября конкурсная комиссия проводила повторные собеседования с кандидатами, после чего на этой же неделе готовилась объявить победителей.

Но тут случился громкий скандал. Руководитель департамента НАПК Анна Соломатина назвала Горащенкова «куратором НАПК от Администрации Президента».

По предоставленным ею материалам НАБУ открыло уголовное производство и получило доступ к переписке с Горащенковым, в которой последний якобы давал указания, как проводить проверки электронных деклараций.

«Летчика сбили»

14 ноября представители БПП и НФ оперативно встретились, чтобы решить, как выходить из кризисной ситуации. Компромиссную схему придумал нардеп от БПП Александр Грановский. Предложенная конструкция – слабый директор и два сильных заместителя.

«Кандидатуру Трубы на директора ГБР Александр Турчинов согласовал непосредственно с Петром Порошенко. Турчинов заверил, что это будет паритетная фигура», - говорит Леменов.

Того же 14 ноября произошло еще одно знаковое событие. Сам Труба решил выдвигаться на директора ГБР. Дело в том, что раньше он претендовал на должность только заместителя, даже не первого заместителя директора ГБР. То есть участие в конкурсе он принимал.

«Комиссия 14 ноября позволила Трубе участвовать в конкурсе на должность председателя (директора ГБР - УП). На должность председателя он документов не подавал, подавался исключительно на заместителя. Он не участвовал в конкурсе на главу», - заявил в эфире 5 канала эксперт РПР Владимир Петраковский. И это может стать основанием для обжалования результатов конкурса.

Пока же по процедуре комиссия подает победителя в конкурсе на директора ГБР в Кабмин. Тот должен направить представление президенту. И уже Порошенко должен утвердить назначения. Заместителей утверждает сам директор ГБР.

Триумвират ГБР

Предохранители и рычаги влияния, которые пытаются применить друг к другу представители НФ и БПП, имеют место и в ГБР. Так, директор находится в зависимости от своих заместителей. На это обратил внимание эксперт по правовым вопросам Борис Малышев.

«При реализации почти всех своих кадровых, организационных и финансовых полномочий директор не может самостоятельно принимать решения, а только по согласованию со своим первым заместителем и заместителем (интересно, что будет, если решение согласует только кто-то один из заместителей).

Этот орган создан по довольно странной моделью: фактически, он является коллегиальным, что крайне нетипично для правоохранительных структур», - написал Малышев на своей странице в Facebook.

Кто войдет в этот триумвирата ГБР?

Сразу после объявления результатов конкурса в сети распространили информацию, что Труба является кумом нардепа от НФ Сергея Пашинского. Последний это опровергает.

«С удивлением узнал, что Роман Труба – мой кум. Разочаровался. И должен вас разочаровать – это не так. Прошу не цитировать бред. Тот, кто это запускает, наверное, имел планы на конкурс главы Государственного бюро расследований, и теперь, видимо, очень разочарован и играет в «дискредитацию» нового главы ГБР, обвиняя в связях с политиками...», - написал Пашинский в своем Facebook.

Связь Трубы с Пашинским таки существует, уверяет Леменов.

«Его к Пашинскому привел Игорь Щербина. Труба является кумом Щербины. Щербина известен тем, что когда-то как следователь вел дело Юлии Тимошенко. Щербина привел Трубу к Пашинскому, а Пашинский повел уже к Турчинову», - говорит Леменов.

Согласно официальной биографии, Труба начал прокурорскую карьеру в 1997 году во Львовской прокуратуре. Весной 2014-го он переехал в Киев, возглавил следственное управление Генпрокуратуры и стал первым заместителем начальника Главного следственного управления. Начальником Главного следственного управления в то время был Игорь Щербина.

В сети до сих пор осталось видео, как в 2010-м Щербина общался с Тимошенко.

Один из собеседников УП поделился впечатлениями от знакомства с Трубой.

«Мы были у него несколько раз на Подоле (здание следственного управления ГПУ на улице Борисоглебской, - УП). Нас Голомша (Николай Голомша - экс-первый заместитель Генпрокурора, - УП) к нему спихнул. Мы пытались их нагнуть расследовать дела из санкционного списка окружения Януковича. Мы были у его начальника, тот разбросал дела, и несколько санкционных попали к Трубе. И исчезли.

Труба – абсолютно несамостоятельная личность», - рассказывает собеседник.

Весной 2015-го Труба уволился из органов прокуратуры. В представленных на конкурс документах он указал, что возглавляет департамент в юридической компании «Сектор права».

Определенные заместители Трубы – Ольга Варченко и Александр Буряк – работали в прокуратуре Киева.

Варченко называют человеком Грановского, она возглавляет процессуальное руководство в так называемом «департаменте Кононенко-Грановского» Генпрокуратуры (официальное название - Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики). Хотя в своем интервью она отрицала факт знакомства с Грановским.

«Буряк – руководитель подразделения, расследовавший (не следователь). Насколько известно, Варченко будет отвечать за следствие, а этот – за оперативно-технические мероприятия», - рассказал Леменов.

За 17 лет работы в органах прокуратуры Буряк успел побывать заместителем прокуроров Сум и Львова, а в поданных на конкурс документах последним местом работы указал должность заместителя прокурора Киева.

Накануне финального голосования конкурсной комиссии экс-нардеп Егор Фирсов в своем блоге на УП изложил документы с промежуточными результатами тестирования кандидатов на благонадежность.

У Буряка указанна «высокая степень риска», у Варченко – «ненадежное лицо с супервысоким риском», у Трубы – «ненадежное лицо с супервысоким риском». На момент публикации не удалось проверить, подтвердить или опровергнуть достоверность этого документа.

Проблемы ГБР

ГБР иногда называют украинским ФБР. В новый орган должная перейти функция расследования преступлений должностных лиц высокого уровня. Это и министры, и президенты. Также бюро может расследовать коррупционные преступления высокопоставленных лиц, в том числе и руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По сути, это будет более влиятельный орган, чем НАБУ.

Вот только внимания к созданию Бюро было значительно меньше, чем к другим новым органам. Как со стороны СМИ, так и общественных активистов, европейцев и американцев. Из-за этого, в частности, и есть такие результаты конкурса на руководящие должности.

Уже в ближайшие дни масштаб проблемы может значительно увеличиться. На этом на прошлой неделе на парламентском комитете по вопросам правового обеспечения правоохранительной деятельности отмечал генпрокурор.

«Уже поздно говорить о том, что можно создать ГБР. Даже если в ближайшие дни будет избран председатель этого института, набор персонала затянется минимум на год. Это ненормально, когда процессуальный руководитель будет вынужден вести работу следователя. И долго так тянуться не может.

С 21 ноября мы можем продолжать расследовать старые дела, но новые дела, в том числе по коррупции среднего и низшего звена коррупционеров, мы не имеем где расследовать. Также возникает вопрос о других уголовных дел. Это тысячи даже десятки тысяч дел, которые через такое обстоятельство не могут расследоваться в ГПУ», - заявил Юрий Луценко 8 ноября.

И Луценко, и члены конкурсной комиссии заявляют о необходимости внесения изменений в законодательство. В первую очередь – перенести даты полноценного старта работы ГБР. Так, одним из законопроектов предполагается определить новую дату – 1 января 2019.

Кроме этого, Луценко говорил и о необходимости другого механизма создания ГБР. К этому стремятся и общественные активисты. Чтобы орган, который может расследовать дела должностных лиц, формировался более независимо от политического влияния.

Только при таких условиях может осуществиться обещание Порошенко, которое президент озвучил в конце 2014-го.

«Новые структуры с совершенно незаангажированными следователями должны продемонстрировать свою эффективность», - сказал глава государства.

Формирование же ГБР уже на первом этапе ставит под сомнение и беспристрастность руководства, и последующую эффективность всего органа.