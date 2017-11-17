Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по обращению народного депутата от «Народного фронта» Елены Масориной.

Об этом свидетельствуют данные выписки из Единого реестра досудебных расследований, пишет Украинская правда.

Согласно этим данным, производство было зарегистрировано в Едрей 16 ноября с правовой квалификацией ч.1 ст. 238 Уголовного кодекса, а именно – разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа.

Масорина утверждает, что Сытник летом 2017 дал группе журналистов неофициальное интервью, в ходе которого сообщил обстоятельства и подробности досудебного расследования в ряде резонансных уголовных производств, порочащие человека, унижающие его честь и достоинство.

В частности, в уголовном производстве в отношении бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика по обвинению его в незаконном обогащении Сытник разгласил сведения об обстоятельствах личной жизни Ирины Немец – гражданской жены Кулика, порочащие ее как человека.

«Разглашенные Сытником сведения, которые стали ему известны в результате прослушивания телефона Немец, не были рассекречены в установленном законом порядке, а потому имели статус государственной тайны», - говорится в фабуле дела.

По данным ГПУ, проведение должностными лицами Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры следователей (розыскных) негласных следственных (розыскных) действий в отношении Немец привело к нарушению неприкосновенности частной жизни, тайны ее переписки и телефонных разговоров, а также разглашению данных досудебного расследования, которые порочат честь и достоинство последней, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 328, ч. 2 ст. 387 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, отметили в ГПУ.

16 ноября стало известно, что Генпрокуратура возбудила уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за вероятного разглашение данных следствия.

Сообщалось, что Сытника могут вызвать на допрос уже 17 ноября.

В то же время сам директор НАБУ находится в командировке в Португалии.

Отмечалось, ГПУ возбудила уголовное производство на основании опубликованного в интернете аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на Сытника, рассказывает журналистам детали некоторых резонансных дел.