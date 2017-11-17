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Самой безопасной страной для путешествий в 2018 году названа Норвегия, а Украина вошла в перечень стран со средним уровнем безопасности для туристов. Соответствующий рейтинг был составлен компанией International SOS, передает 112 Украина.

Согласно обнародованному рейтингу, самыми опасными странами для путешествий в этом году стали Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

В перечень наиболее безопасных вошли Соединенные Штаты, Канада, Австралия, а также скандинавские страны.  

Украина в рейтинге обозначена как страна со «средним» уровнем безопасности для туристов. Россия, в свою очередь, имеет «высокий» рейтинг.

 
ForUm

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