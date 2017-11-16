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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация разместила на Донбассе в четыре раза больше танков, чем британская армия имеет на вооружении. Об этом он сказал в комментарии британскому изданию Mail Online, сообщает УНИАН.

По его словам, Украина страдает от гибридной войны РФ, которую она «развязала против мира в 2014 году с вторжением в Крым и Донбасс». «Вместе с танками, оружием и вмешательством в выборы - это природа российской гибридной войны, сегодня ведется против Запада», - добавил Климкин.

Издание отмечает, что в настоящее время конфликт на Донбассе привел к потере более 10 тысяч жизней, ранению почти 25 тысяч человек и еще перемещение 1,8 млн человек. Климкин также подчеркнул, что в Крыму «населения живет в условиях репрессивного тоталитарного режима незаконной оккупации».

«Мы обсуждаем Донбасс. Россия говорит: нас там нет, несмотря на наличие до 500 танков - в четыре раза больше, чем танков в британской армии на вооружении - наряду с сотнями другого тяжелого вооружения и тысячами российских регулярных военных и наемников», - добавил руководитель внешнеполитического ведомства Украины.

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что на украинском Донбассе находятся более 36 тыс. террористов и российских военных.
ForUm

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