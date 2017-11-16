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В российском Пенсионном фонде не хватает средств, чтобы без проблем выполнять обязательства перед нынешними пенсионерами, заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин.

«Чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», - заявил он.

Такая ситуация, по словам Кудрина, сложилась в связи с ростом расходов на выплату пенсий: за последние семь лет они увеличились на 3 процента ВВП. «В нынешних ценах это примерно 2,5 триллиона рублей в год - почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране», - объяснил глава ЦСР. В результате в прошлом году государство впервые не выполнило свои обязательства перед пенсионерами: провести индексацию пенсионных выплат для всех не удалось, сообщает DW.

Возможным решением проблемы, по словам Кудрина, станет повышение пенсионного возраста. Если этого не сделать, России не удастся удержать пенсионные выплаты даже на нынешнем уровне в 34% от заработка, который человек получал до выхода на пенсию. Без повышения пенсионного возраста эта планка опустится до 25-27%, предупредил он. «В мире считается, что государство должно обеспечивать 40% прежнего заработка, а еще 20-30% человек должен накопить за свою трудовую жизнь сам», - напомнил Кудрин.
ForUm

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