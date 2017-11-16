В Киеве погибла 13-летняя девочка, выпрыгнув с балкона 14-го этажа. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

От полученных травм, характерных для падения с высоты, несовершеннолетняя сразу скончалась на месте происшествия.

Сообщение о том, что на улице Бальзака девочка выпала из окна, поступило в полицию в среду, 15 ноября, вечером.

«По указанному адресу правоохранители обнаружили труп 13-летней местной жительницы. Работники полиции выяснили, когда мать гуляла с собакой, ее дочь выпрыгнула с балкона 14-го этажа. Женщина сообщила полицейским, что между ней и дочерью накануне не возникало конфликтов. При осмотре их квартиры следственно-оперативная группа изъяла два выключенных мобильных телефона без аккумуляторов и сим-карт и планшет», - сообщил начальник сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции Александр Бугай.

Тело девочки направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой «Самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств трагического случая.