В рамках масштабной спецоперации силовиков относительно так называемой «частной границы» в Закарпатской области правоохранители сообщили о подозрении чиновнику Госгеокадастра. Об этом в комментарии 112 Украина заявила пресс-секретарь Военной прокуратуры западного региона Юлия Галущак.

«По результатам нескольких проведенных обысков, прокуроры установили, что в 2015-2016 годах должностным лицом ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области и подчиненном ему управлением в Береговском районе в лице бывшего руководителя, злоупотребляя властью и служебным положением, действуя в интересах организованной группы лиц, совершали противоправные действия в отношении переоформления земель, расположенных вдоль линии государственной границы Украины», – сообщила она.

По словам Галущак, задержанному вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Ему инкриминируется сотрудничество с организованной группой лиц, что привело к потере государственной собственности 140 га государственной границы Украины. Указанному лицу грозит лишение свободы», – подчеркнула она.

При этом Галущак заявила, что правоохранители сейчас отрабатывают информацию об Аттиле Горвате, которого в СМИ называют организатором «частной границы».

По словам пресс-секретаря прокуратуры, обыски в области будут продолжаться еще не один час.

«К этим мерам сейчас привлечено более 60 следственных работников прокуратуры, более 150 военнослужащих спецподразделения ГПСУ, 70 сотрудников военной контрразведки, а также свыше 70 единиц автомобильной и спецтехники», – сказала она.

Напомним, 16 ноября правоохранители проводят около 100 обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы в Закарпатской области, а также у организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.

В октябре главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что 150 км украинской границы с Венгрией – «частные» и являются обычными земельными участками. По его словам, участок границы фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.

Вскоре пресс-секретарь главы Закарпатской ОГА Ярослав Галас сообщил, что «частная граница» на Закарпатье также есть на границе со Словакией и Румынией. При этом, по словам представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, земельные участки вдоль линии государственной границы оказались в частной собственности не только на Закарпатье на границе с Венгрией, но и во Львовской (Польша), Сумской, Черниговской и Харьковской областях (Россия). По его словам, эти земли планируют возвращать в собственность государства через суд.

Так называемая «частная граница» в Закарпатской области – это ряд земельных участков, выделенных в частную собственность сельскими советами Закарпатья в пределах преимущественно Береговского района. На этих землях якобы должны были заниматься сельским хозяйством, сажать кукурузу и разводить свиней. Но на самом деле эти земельные участки использовались как плацдарм для контрабанды. На них обустроили смотровые вышки и их контролировали представители «охотничьих» обществ или отрядов самообороны с оружием.