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Государственная пограничная служба Украины совместно с подразделениями Министерства внутренних дел и военной прокуратурой проводит масштабную операцию на Закарпатье по противодействию контрабанде, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Основная цель – нанесение существенного удара по организаторам незаконной деятельности на государственной границе Украины. К операции привлечена пограничная техника, в том числе бронированная, и пограничная авиация», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время обыски продолжаются в десятках помещениях, в частности частных лиц, причастных к противоправной деятельности.

«О результатах этой совместной операции будет сообщено дополнительно», – отметил  ГПСУ.
ForUm

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