150 километров украинской границы с Венгрией является «частными» и представляют собой обычные земельные участки. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире 112 Украина.

По его словам, участок границы с Венгрией на Закарпатье фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.

«Да, фактически 150 км – это земельные участки, 2 га поселковый совет наделил местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще «гуляйполевских» времен. Когда барон, как говорят у цыган, кто-то еще говорит староста или старший на территории руководит центром этих людей, которые восторженно смотрят на руку «дающую» им», - заявил он.

Матиос добавил, что намерен доложить об этом генпрокурору Юрию Луценко.

«Я буду докладывать ему эту ситуацию. Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться», - рассказал Матиос.

Как сообщал ForUm, 13 октября в Будапеште прошла акция «Самоопределение для Закарпатья», организатором который выступила венгерская правая партия «Йоббик». МИД Украины в связи с этим направил Венгрии ноту протеста.