Земельные участки приватизированы либо сданы в аренду не только на границе с Венгрией, но также с Румынией и Словакией. Об этом в комментарии 112 Украина заявил спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

По его словам, участок границы с Венгрией с приватизированной землей охранялся надлежащим образом, а его протяженность составляет не 150 км, а 130. Аналогичным образом ситуация обстоит на границе с Румынией и Словакией.

«Военный прокурор неточно выразился, потому что участки, которые прилегают к государственной границе, были приватизированы или сданы в аренду не только на украинско-венгерской границе, но и на украинско-словацкой и украинско-румынской. Всего с Венгрией у нас 130 км государственной границы, поэтому 150 – это преувеличенная, неточная информация. Вопреки тому, что эти участки были приватизированы или сданы в аренду, они охранялись должным образом», - заявил Галас.

Он отметил, что у сельских советов были основания раздать прилегающие к границе земли в частные руки.

«По результатам возвратов земель по решению судов, отменявших решения сельских советов о предоставлении в аренду или в частную собственность, никаких не было привлечений к уголовной или даже административной ответственности, потому что формально там трудно доказать, эти земли действительно были ничьими, потому что не было на них государственных актов у пограничников. Поэтому формально сельские советы, зная, видя, что земля прилегает к контрольной полосе, они не имели права выдавать, но формально имели основания эти земли выдать в частные руки», - рассказал Галас.

Напомним, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что 150 километров украинской границы с Венгрией являются «частными» и представляют собой обычные земельные участки.

ГПСУ принимает меры для возвращения в государственную собственность земельных участков, расположенных вдоль линии границы с Венгрией.