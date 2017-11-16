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Таганский суд Москвы, повторно рассмотрев ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения бывшему главе украинской компании «Нафтогаз» Игорю Бакаю, обвиняемому в РФ в мошенничестве, смягчил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, продлив эту меру до 12 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

«Таганский суд 15 ноября на основании решения Мосгорсуда о повторном рассмотрении решения об избрании меры пресечения в отношении Бакая заново рассмотрел ходатайство следственных органов. Суд постановил изменить ему меру пресечения с ареста на домашний арест. Кроме того, в тот же день суд рассмотрел ходатайство следственных органов о продлении ему домашнего ареста. Судом данное ходатайство было удовлетворено, Бакай отправлен под домашний арест на срок до 12 января 2018 года», - сказал собеседник агентства.

Напомним, 27 октября Таганский суд Москвы заключил его под стражу, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ.

Уголовное дело в отношении экс-главы «Нафтогаза» было возбуждено в РФ 12 июля.

В начале ноября Мосгорсуд, рассматривая апелляционную жалобу на арест Бакая, принял решение о возвращении ходатайства об аресте в Таганский суд для нового рассмотрения с новым составом суда.

31 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о том, что сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержан учредитель коммерческой организации, подозреваемый в хищении более 630 млн рублей у одного из горно-металлургических холдингов. В свою очередь источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о хищении бывшим руководителем «Нафтогаза» Игорем Бакаем у холдинга «Металлоинвест», который принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову.

Бакай считается одним из инициаторов создания компании «Нафтогаз Украины», был ее первым председателем правления. С октября 2003 года по декабрь 2004 года при президенте Леониде Кучме возглавлял госуправление делами Украины, после победы на выборах Виктора Ющенко ушел в отставку. В Украине он обвинялся в превышении власти и злоупотреблении служебным положением.

В начале 2005 года уехал в Россию и получил российское гражданство. 
ForUm

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