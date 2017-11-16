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Украина отрывается от московских календарей и российских имперских стандартов. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов в своем комментарии после принятия народными депутатами законопроекта о введении празднования Рождества Христова 25 декабря, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, теперь Украина будет праздновать Рождество Христово «вместе со всем цивилизованным миром, согласно календарю по которому мы живем».

«Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины и позволит нам оторваться от московских календарей и российских имперских стандартов», - отметил секретарь СНБО.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 16 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины» относительно праздничных и нерабочих дней» (№ 5496).

Законом определено, что отныне не только 7 января, но и 25 декабря является праздничным и нерабочим днем. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Коме того, законом 2 мая (День международной солидарности трудящихся) исключили из перечня праздничных и нерабочих дней. 
ForUm

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