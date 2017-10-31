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Таганский суд Москвы заключил под стражу экс-руководителя «Нафтогаза Украины», бывшего главу Государственного управления делами Украины Игоря Бакая по делу о мошенничестве, сообщила во вторник пресс-секретарь суда Юлия Сузиннина.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 ноября», — сказала она, сообщает РИА Новости.

По его словам, дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Бакаю может грозить до 10 лет заключения.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Москве задержали скандального бывшего начальника Государственного управления делами, экс-главу «Нафтогаз-Украины» Игоря Бакая.

Экс-чиновника подозревают в незаконной продаже имущественных комплексов «Гостиница «Днепр», «Отель «Украина», а также недвижимости Национального комплекса «Экспоцентр Украины».
ForUm

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