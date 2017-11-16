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Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в очередной раз подчеркнул, что Украина является одной из приоритетных стран для Европейского союза.

Об этом он заявил в рамках участия в международной конференции «Реформа государственного управления: осуществление оценки положения дел, достижения и вызовы», сообщает УНИАН.

«Украина - это страна топ-приоритета для Европейского Союза. Это большая страна, которая граничит с ЕС и четко заявила о евроинтеграционном развитии», - сказал он.

 
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