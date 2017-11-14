Вчера, 13 ноября, в Подольском районе столицы на улице Стеценко в результате ДТП с участием сотрудника сервисного центра МВД Владимира Найды, который на своем авто вылетел на встречную полосу, погиб человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиция Киева, водитель «Мазды» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями «Мицубиси» и «Ниссан».

В результате аварии пассажир «Мицубиси» получил смертельные травмы, а водитель - с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

По факту смертельной ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Виновнику грозит до восьми лет заключения.

В то же время начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий на своей странице в Facebook подтвердил, что за рулем «Мазды» был Владимир Найда. «Произошло жуткое ДТП на пересечении улиц Стенка и Туполева с участием сотрудника сервисного центра 8043 в Киеве - Владимира Найды, который вылетел на своем авто на встречную полосу. В результате погиб пассажир Mitsubishi Spacestar. Сейчас проводят медицинское освидетельствование Найды. Гарантирую, что он понесет полную ответственность согласно законодательству», – отметил он.

Позже советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook сообщил, что виновник смертельного ДТП задержан в рамках статьи 208 УПК. «Он будет находиться под стражей до решения суда, который определит дальнейшую меры пресечения. Кроме того, по последней информации, правонарушитель все-таки сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя. На месте ДТП, он отказаться проходить тест», – подчеркнул он.