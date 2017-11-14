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Дарницкий райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры №2 и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, задержанным с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Одновременно суд в качестве альтернативы определил для подозреваемых размер залога в размере 256 тыс. гривен каждому.

Решение суда в части размера залога прокуратурой будет обжаловано.

Напомним, 12 ноября 2017 года на парковке у торгового центра в Дарницком районе Киева правоохранители изъяли в машине подозреваемых 6,5 кг взрывчатого вещества, произведенной на основе гексогена, и 10 электродетонаторов. Задержанным было объявлено о подозрении по ст. 263 УК Украины.

По словам задержанных, они привезли сумку со взрывчаткой из Мукачево, однако не знали, что в ней находится. Позже они отказались давать показания. 
ForUm

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