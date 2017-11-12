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В Дарницком районе Киева спецназовцы задержали двоих мужчин, в автомобиле которых было обнаружено 5 брикетов взрывчатки общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов, подготовленных ​​к использованию, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«На парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль «Фольксваген», в салоне которого находились два человека. Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов. При этом взрывчатка была подготовлена ​​к использованию», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что с молодыми людьми, которые ее перевозили и не имели при себе средств связи, общаются следователи и сотрудники СБУ. «Вероятно, у них есть сообщники. Следственно-оперативная группа проводит документирование и устанавливает все обстоятельства произошедшего», – подчеркнули в полиции.

По приказу начальника Главного управления национальной полиции в городе Киеве Андрея Крищенко все патрульные наряды (как пешие, так и автомобильные) переведены в повышенную готовность, а поэтому будут усиленно патрулировать вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей. К отработке привлечены также 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В то же время народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что, по мнению следствия, задержанные готовились совершить террористический акт в столице.

По его словам, в 17:00 на парковке ТЦ «Аркадия» на Днепровской набережной, 33 сотрудники полиции из полка номер 1 ГУНП Киева обратили внимание на подозрительных лиц, сидящих в авто «Фольксваген Пассат» с номерами Закарпатской области, и решили его проверить.

«В багажнике авто оказался спортивной рюкзак, в котором находилось около 6 кг взрывчатки типа пластид и 15 детонаторов, подготовленных к немедленному использованию», – подчеркнул Геращенко.

Он отметил, что оба гражданина задержаны в порядке статьи 208 УПК.

По информации нардепа, у задержанных при себе не оказалось ни документов, ни средств связи. «Они пока не дают признательных показаний и не называют своих паспортных данных, но следователи продолжают с ними работу. В том числе по проверке происхождения автомобиля и его номерных знаков», – подытожил он.
ForUm

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