Двое мужчин, которые были задержаны со взрывчаткой в ​​Дарницком районе Киева, уверяют, что они не знали о ней.

Об этом ТСН рассказал полицейский полка полиции особого назначения №1 Андрей Пирогов.

По его словам, правоохранители заметили автомобиль, в котором находились два человека. Увидев служебное авто полиции, они заметно занервничали, потому полицейские решили их проверить.

Во время проверки в багажнике нашли сумку, в которой было вещество, похожее на взрывчатку, и детонаторы к ней.

На удивление, они отреагировали спокойно – они говорят, что не знали, что там есть. Сообщили, что их попросили перевезти эту сумку и сказали, что в этой сумке запчасти к авто и попросили не открывать, потому что там очень дорогие запчасти», - рассказал Пирогов.

По словам задержанных, они привезли сумку из Мукачево Закарпатской области.

«По их словам, это было доставлено из Закарпатской области, из Мукачево. Познакомились на дискотеке с парнем – он предложил им доставить эти запчасти. В Киеве они должны были подойти забрать эту передачу на этом месте», - рассказал полицейский.

Напомним, 12 ноября в Киеве спецназовцы задержали автомобиль с 6,5 кг взрывчатки, готовой к использованию.

Это произошло на парковке торгового центра «Аркадия» на Осокорках в Дарницком районе. Сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Passat, в котором находились два человека, и решили его проверить. В багажнике правоохранители нашли пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов.