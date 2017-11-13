Двое мужчин, которые были задержаны со взрывчаткой в Дарницком районе Киева, уверяют, что они не знали о ней.
Об этом ТСН рассказал полицейский полка полиции особого назначения №1 Андрей Пирогов.
По его словам, правоохранители заметили автомобиль, в котором находились два человека. Увидев служебное авто полиции, они заметно занервничали, потому полицейские решили их проверить.
Во время проверки в багажнике нашли сумку, в которой было вещество, похожее на взрывчатку, и детонаторы к ней.
На удивление, они отреагировали спокойно – они говорят, что не знали, что там есть. Сообщили, что их попросили перевезти эту сумку и сказали, что в этой сумке запчасти к авто и попросили не открывать, потому что там очень дорогие запчасти», - рассказал Пирогов.
По словам задержанных, они привезли сумку из Мукачево Закарпатской области.
«По их словам, это было доставлено из Закарпатской области, из Мукачево. Познакомились на дискотеке с парнем – он предложил им доставить эти запчасти. В Киеве они должны были подойти забрать эту передачу на этом месте», - рассказал полицейский.
Напомним, 12 ноября в Киеве спецназовцы задержали автомобиль с 6,5 кг взрывчатки, готовой к использованию.
Это произошло на парковке торгового центра «Аркадия» на Осокорках в Дарницком районе. Сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль Volkswagen Passat, в котором находились два человека, и решили его проверить. В багажнике правоохранители нашли пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов.
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