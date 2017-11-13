также в разделеСтолица
Задержанных со взрывчаткой мужчин до этого выгнали из лагеря под Радой 21
Задержанным в столице со взрывчаткой объявили о подозрении 16
Электроснабжение в центре столицы восстановлено 25
Из-за аварии центр Киева остался без электричества 48
Задержанные со взрывчаткой в Киеве заявили, что привезли «передачу» из Мукачево 47
В столице задержали мужчин с 6 килограммами взрывчатки 84
В Киеве начали внеплановую проверку маршруток 33
СМИ: С молотком напали на зампреда зерновой корпорации «Украина» 57
В Киеве на бизнесмена напали с молотком 44
Мужчина, упавший на рельсы в метро, погиб 64
На метро «Дарница» на рельсы упал человек 38
В Киеве горел гипермаркет 138
Киев ужесточил ограничения въезда на Труханов остров 39
В Киеве запретили передвижные цирки шапито 51
Неизвестный сообщил о минировании «красной» ветки метро и платочного городка на Майдане 35
Сообщение о минировании «Крещатика» оказалось ложным 34
На «Дворце спорта» взрывчатки не нашли, но закрыли «Крещатик» 65
В центре Киева напали на ресторан: жгли фаеры и «дымовухи» 105

Два жителя Закарпатской области, задержанные вчера возле ТЦ на киевских Осокорках с 6,5 кг взрывчатки, отказываются давать показания следователям по совету своих адвокатов. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире телеканала 112 Украина.

«В настоящее время их интересы представляют адвокаты по контракту, они отказались от бесплатной помощи адвоката. По совету адвокатов, они отказываются предоставлять какие-либо объяснения следователям. Правоохранительным органам предстоит выяснить следственным путем мотивы и обстоятельства, при которых эти взрывчатые вещества и электродетонаторы попали к этим двум мужчинам и с какой целью они привезли их в Киев», - сообщила Максимец.

Также по ее словам, согласно выводам экспертов, взрывчатое вещество было произведено на основе гексогена. Электродетонаторы также являются действующими и характеризуются как боеприпасы.

Завтра Дарницкий райсуд будет выбирать им меру пресечения.

Напомним, 12 ноября в Киеве спецназовцы задержали двоих мужчин, в автомобиле которых обнаружено 6,5 кг взрывчатки, готовой к использованию.

По словам задержанных, они привезли сумку со взрывчаткой из Мукачево, однако не знали, что в ней находится.

Мужчинам объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги