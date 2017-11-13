Два жителя Закарпатской области, задержанные вчера возле ТЦ на киевских Осокорках с 6,5 кг взрывчатки, отказываются давать показания следователям по совету своих адвокатов. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в эфире телеканала 112 Украина.

«В настоящее время их интересы представляют адвокаты по контракту, они отказались от бесплатной помощи адвоката. По совету адвокатов, они отказываются предоставлять какие-либо объяснения следователям. Правоохранительным органам предстоит выяснить следственным путем мотивы и обстоятельства, при которых эти взрывчатые вещества и электродетонаторы попали к этим двум мужчинам и с какой целью они привезли их в Киев», - сообщила Максимец.

Также по ее словам, согласно выводам экспертов, взрывчатое вещество было произведено на основе гексогена. Электродетонаторы также являются действующими и характеризуются как боеприпасы.

Завтра Дарницкий райсуд будет выбирать им меру пресечения.

Напомним, 12 ноября в Киеве спецназовцы задержали двоих мужчин, в автомобиле которых обнаружено 6,5 кг взрывчатки, готовой к использованию.

По словам задержанных, они привезли сумку со взрывчаткой из Мукачево, однако не знали, что в ней находится.

Мужчинам объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.