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Президент Молдовы Игорь Додон считает, что непризнанная республика Приднестровье может войти в состав Украины или Молдовы, но никогда не станет частью Российской Федерации. Об этом он заявил в интервью «Независимой газете».

«Мы должны дать Приднестровью право на сомоопределение в случае потери Молдовой своей государственности. Хотя я уверен, что после объединения страны в Молдове уже никогда не будет проунионистской власти. Я думаю, что можно договориться с Тирасполем», – отметил он.

При этом Додод подчеркнул, что у Приднестровья есть два сценария: либо стать частью Украины, либо Молдовы. «Уверен, что для Приднестровья лучше быть частью Республики Молдова», – заявил он.

«Получить независимость или стать субъектом Российской Федерации для Приднестровья нереально. В руководстве Приднестровья сегодня исходят из того, что они не платят за российский газ, туда идет финансирование из Москвы, и им хорошо. Но ситуация изменилась. Того, что было последние 25 лет, скорее всего не будет. Поэтому нужно смотреть, куда нам двигаться дальше», – отметил президент Молдовы. 
ForUm

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