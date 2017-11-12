Комитет избирателей Украины в рамках проекта «Дословно» проанализировал посещения народными депутатами пленарных заседаний Верховной Рады за три года работы.

Об этом, как ForUm’у сообщили в пресс-службе КИУ, заявил председатель комитета Алексей Кошель на пресс-конференции в Черновцах.

Всего с 27 апреля 2014 по 1 ноября 17 состоялось 351 пленарное заседание ВР.

Среди народных депутатов, посетивших меньше всего пленарных заседаний ВР за три года, – Дмитрий Ярош, Андрей Билецкий, Сергей Клюев, Михаил Добкин, Александр Онищенко, Дмитрий Добкин, Вячеслав Богуслаев, Виталий Чепинога, Юлия Левочкина и Константин Жеваго.

По данным письменной регистрации за три года Ярош (внефракционный) посетил 4% заседаний ВР, Билецкий (внефракционный) – 7%, Клюев (внефракционный) - 11%, Добкин (Оппоблок) – 15%, Онищенко (внефракционный) - 16%, Д. Добкин (Оппоблок) - 19%, Богуслаев («Воля Народа») – 24%, Чепинога (БПП) – 24%, Левочкина (Оппоблок) - 25 %, Жеваго (внефракционный) – 27%.

По неизвестным причинам Ярош пропустил 292 заседания Рады, Билецкий – 328, Клюев – 310, М. Добкин – 293, Онищенко – 294, Д. Добкин – 286, Богуслаев – 223, Чепинога – 250, Левочкина – 162, Жеваго – 255 из всего 351 заседания, состоявшегося за три года.

Часть заседаний ВР народные депутаты пропустили по объективным причинам (болезнь, командировка, отпуск). Ярош из-за болезни пропустил 46 заседаний, Клюев - 1, М. Добкин - 5, Богуслаев - 42, Чепинога – 16. Левочкина пропустила 46 заседаний из-за болезни, 35 – по причинам командировки и 20 – из-за отпуска.

По данным электронной регистрации у части депутатов показатели посещений выше, однако определяющей в соответствии с Регламентом ВРУ является именно письменная, а не электронная регистрация.

Напомним, за 7 месяцев 2017 года из заработной платы народных депутатов вычислено 3,5 млн грн за пропуски пленарных заседаний Верховной Рады.