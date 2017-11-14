Злоумышленник, который совершил покушение на заместителя председателя правления ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины», арестован без права на залог. Такое решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Преступление произошло вечером 10 ноября 2017 возле здания ОАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» на ул. Саксаганского в Киеве. Дождавшись, когда заместитель председателя правления ПАО выйдет из помещения, нападающий подошел к нему вплотную и нанес несколько ударов по голове массивным металлическим молотком, который прятал под одеждой. В это время водитель, который ожидал госслужащего в автомобиле, совершил несколько выстрелов в нападающего из зарегистрированного травматического оружия. Последний бросил молоток и пытался скрыться с места совершения преступления, однако раненого в ногу злоумышленника задержал наряд полиции охраны, который в это время патрулировал город.

Пострадавшего заместителя председателя правления ПАО с травмой головы доставили в лечебное учреждение, где он в настоящее время находится на стационарном лечении. Он связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Нападавшим оказался 28-летний уроженец Ростовской области (РФ), зарегистрирован в г. Новая Каховка на Херсонщине. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство), санкция которой предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время с подозреваемым проводятся следственные действия. Проверяется следственным путем среди других и версия о покушении, связанного с профессиональной деятельностью потерпевшего.