В Киеве задержали мужчину, который с молотком набросился на заместителя председателя правления ПАО. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Водитель пострадавшего, чтобы остановить нападающего, применил травматическое оружие и ранил злоумышленника в ногу.

Инцидент произошел на улице Саксаганского в Печерском районе.

Предварительно установлено, что заместитель председателя правления одного из ПАО вышел из помещения и направлялся к автомобилю. В этот момент к нему подбежал незнакомец и набросился с молотком. Водитель пострадавшего, который находился в машине, применил травматическое оружие, а затем ранил злоумышленника в ногу.

В настоящее время нападающего задержали, это – житель Херсонской области, 1989 года рождения. Пострадавшего увезла «скорая». Полицейские проводят осмотр места происшествия, общаются со свидетелями, устанавливают сказать совершения правонарушения.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий будет дана правовая квалификация события.