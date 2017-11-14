также в разделеПроисшествия
В Виннице возле магазина «Рошен» обнаженная активистка Femen сожгла декоративный трамвай 30
Боевики обстреляли из минометов жилые кварталы Марьинки 21
Сутки в зоне АТО: 33 обстрела, ранены 2 военных 37
Под Бахмутом женщина подорвалась на растяжке 76
На Херсонщине школьницы устроили жестокую драку 203
Под Киевом охотник застрелил мужчину, перепутав его со зверем 119
Вандалы испортили портрет Гончара в Днипре 39
В Словакии попал в ДТП автобус с закарпатскими заробитчанами, есть жертвы 79
На «красной линии» под Марьинкой подорвался житель Донецка 41
На херсонском предприятии мужчину придавило железобетонной конструкцией 43
АТО: Количество обстрелов выросло вдвое 48
Взрыв в Черкассах: Погибший хранил гранату под подушкой 68
Под Марьинкой на растяжке подорвался мужчина 47
В Одессе во время пьяной ссоры подстрелили полицейского 59
В Одесской области микроавтобус въехал в телегу, трое погибших 96
Сутки в зоне АТО: 18 обстрелов, ранен 1 военный 54
На Днепропетровщине подорвали авто полицейских 77
В Винницкой области зарезали АТОшника, прошедшего Авдеевскую промзону 67

В Словакии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Было четверо граждан Украины. Двое погибли: один погиб на месте ДТП, другой умер в больнице. Двое находятся еще в больнице», - отметил Кирилич, сообщает УНИАН.

«По предварительной версии полиции, водитель микроавтробуса, в котором находились граждане Украины, мог выехать на встречную полосу, где и произошло столкновение со встречным транспортным средством», - сказал дипломат.

Напомним, 11 ноября в селе Нижний Грабовец в Словакии произошло смертельное ДТП с участием грузовика и автобуса с украинцами. Сообщалось об одном погибшем.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги