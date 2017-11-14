В Словакии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое граждан Украины. Об этом сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Было четверо граждан Украины. Двое погибли: один погиб на месте ДТП, другой умер в больнице. Двое находятся еще в больнице», - отметил Кирилич, сообщает УНИАН.

«По предварительной версии полиции, водитель микроавтробуса, в котором находились граждане Украины, мог выехать на встречную полосу, где и произошло столкновение со встречным транспортным средством», - сказал дипломат.



Напомним, 11 ноября в селе Нижний Грабовец в Словакии произошло смертельное ДТП с участием грузовика и автобуса с украинцами. Сообщалось об одном погибшем.