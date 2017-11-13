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В селе Нижний Грабовец в Словакии 11 ноября произошло смертельное ДТП с участием грузовика и автобуса с украинцами. В результате погиб 38-летний мужчина, еще трое человек были травмированы, сообщает Мukachevo.net.

«Авария произошла в субботу, примерно за час до полуночи», - сообщил директор регионального управления пожарно-спасательного корпуса в Прешове.

Столкнулся Mercedes Sprinter и грузовик – оба авто на украинской регистрации из Закарпатья. Экипаж грузовика не пострадал.

Известно, что на микроавтобусе возвращались с работы в Чехии закарпатские работники. Грузовик ехал им навстречу.

Полиция начала расследование ДТП. В частности, уже стало известно, что у водителя грузовика обнаружили алкоголь в крови.
ForUm

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