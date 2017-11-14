Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает идею, которая предоставляет возможность министрам оставаться народными депутатами. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова», отвечая на вопрос о съезде «Народного фронта», где прозвучала инициатива о внесении изменений в Конституцию Украины относительно полномочий президента и премьер-министра.

«Это дискуссия очень широкая. Она касается многих сфер. Была начата еще Монтескье, когда он написал о разделении трех ветвей власти... В ней есть очень много инициатив, которые, по моему мнению, некоторые из них, являются невероятно правильными», - сказал спикер, сообщает УНИАН.

В частности, он озвучил идею относительно того, чтобы избранный от ВРУ министр мог оставаться народным депутатом «как это есть в большинстве цивилизованных стран, Великобритании и многих странах».

«Это бы давало больший коммуникационный уровень между Верховной Радой и Кабинетом министров. Собственно, эта идея, и я лично ее поддерживаю, и я считаю, она бы очень стабилизировала работу в контактах между Верховной Радой и Кабинетом министров», - отметил Парубий.

Кроме того, он добавил, что в некоторых странах есть практика, когда на время выполнения обязанностей министра депутата в парламенте заменяет его советник. Но когда депутат слагает полномочия министра, то просто возвращается к работе в парламенте.

Напомним, Парубий поддерживает идею принятия законопроектов в первом чтении простым большинством голосов парламентариев.