По меньшей мере 53 гражданских погибли в понедельник, 13 ноября, в результате авиаударов на северо-западе Сирии, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Среди погибших - пятеро детей и трое полицейских. В общем три авиаудара попали в рынок в городе Атареб, контролируемом повстанцами. По данным наблюдателей, авиаудары нанесли сирийская авиация или военные самолеты России, которая поддерживает режим президента Башара Асада, сообщает DW.

На месте атаки работают отряды гражданской обороны, которые помогают раненым и разгребают руины домов.

Атареб - город близ Алеппо, в «зоне деэскалации», которая была согласована Россией, Ираном и Турцией, поддерживает повстанцев. В данной «зоне деэскалации» расположены населенные пункты, которые преимущественно контролируются повстанцами.