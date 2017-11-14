Правительства во всем мире направляют свои усилия на манипулирование информацией в социальных сетях, подрывая демократию и способствуя падению уровня свободы в интернете. Об этом в обнародованном 14 ноября ежегодном докладе «Свобода в сети-2017» сообщает международная правозащитная организация Freedom House.

По данным правозащитников, онлайн-манипуляции и тактика дезинформации в прошлом году сыграли важную роль на выборах в по крайней мере 18 странах, включая влияние России на избирательный процесс в Соединенных Штатах, сообщает Радио Свобода.

«Использование платных комментаторов и политических ботов для распространения государственной пропаганды было основан Китаем и Россией, но теперь стало глобальным», - заявил президент Freedom House Майкл Абрамович.

По данным исследователей, украинская власть, заблокировала некоторые интернет-сервисов российского происхождения, в том числе популярные социальные сети и поисковую систему. Это произошло после того, как российские агенты заполонили социальные медиа сфабрикованными сообщениями, продвигающих влияние Кремля.

Среди стран, которые ограничивают интернет меньше, названы Исландия, Эстония и Канада, Соединенные Штаты заняли пятое место в этом списке. Среди худших в списке из 65 стран фигурирует Китай, Россия занимает 15-е место по уровню несвободы в сети.