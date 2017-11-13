Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов был направлен в ШИЗО (штрафной изолятор. — Ред.) сразу после доставления в ИК-8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа из-за назначенного ранее наказания. Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, который посетил подзащитного.

По словам адвоката, перевод Сенцова из Якутска связан с «общественной активностью и его поддержкой» в Якутии. Решение о переводе руководство ФСИН приняло 21 июля, однако этап начался через полтора месяца, сообщает Радио Свобода.

«Перевели, поскольку посчитали, что идет общественная активность в Якутии, связанная с его поддержкой. И руководство ФСИН 21 июля приняло решение о переводе его в Салехард, в исправительную колонию №8, «Белый медведь». Приказ был отдан 21 июля, и только через полтора месяца решили перевести именно в связи с активной поддержкой по всем фронтам, и с активными действиями в поддержку. За все, что происходило в Якутии, связанное с ним, его за это наказывали. Сажали несколько раз в ШИЗО. Когда его выпустили из ШИЗО в последний раз, дали полчаса на сборы, приехал спецконвой и забрал на этап. На этапе он ехал почти везде изолированно, общаться ему не давали. В Лабытнанги ехал в «Столыпинском вагоне» для заключенных, где уже было несколько человек», – рассказал Динзе.

По словам адвоката, во время нахождения Сенцова на Иркутском Централе, ему назначили около двух недель наказания в ШИЗО. «Его поведение было нормальным все время этапа, однако в Иркутске его вызвали на разбор, где сказали, что решено поставить ему «четыре полосы» (маркировка отбывающих наказание. — Ред..). У него уже была «зеленая полоса», как у экстремиста, решили добавить максимум — еще три «красных полосы»: может дестабилизировать колонию, склонен к агрессии и еще какие-то личностные характеристики. Он их спросил: «Почему? Не понимаю, за что?». Произошел конфликт, но в итоге оставили лишь одну «красную полосу». Тем не менее, наказание было назначено и колонии в Лабытнанги его пришлось исполнять, хотя у них к Олегу никаких претензий нет». Во время этапа Сенцова удалось посетить нескольким членам общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

В настоящий момент Олег Сенцов уже покинул штрафной изолятор и находится в отряде. В его бараке 60 человек. Колония, по словам адвоката, отличается строгим исполнением правил внутреннего распорядка. «Нет никаких непонятных отношений между руководством колонии и заключенными, вне правил внутреннего распорядка. Никаких поблажек режима нет: проверки, очень частые построения. К этому Олег еще не привык, режим в колонии в Якутске был более щадящим. Он говорит, что отношения со стороны сотрудников колонии уважительное. У руководства и у него самого взаимных претензий нет. В колонии делают сейчас все, чтобы он адаптировался быстрее, определился, чем будет заниматься. В Якутии допускались вольности в одежде, он мог носить свитер, например. А здесь все строго — на свиданиях нет прямого доступа, чтобы поздороваться за руку, например, документы передавать только через щель специальную», – рассказал адвокат.

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он обвинялся в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В феврале 2016 года адвокат Марк Фейгин сообщил, что Сенцова этапировали в Якутию.

В октябре Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).