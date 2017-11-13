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Венгрия требует от украинской власти отреагировать на инцидент, который произошел в городе Берегово 12 ноября.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Hirado.hu.

Сиярто заявил, что Венгрия ожидает от Украины проведения расследования в отношении националистических групп, члены которых сорвали венгерский флаг с мэрии Берегова.

Министр отметил, что в МИД Венгрии вызовут по этому поводу посла Украины в Будапеште.

«Исполнители должны быть задержаны и наказаны как можно скорее», - сказал он.

Напомним, вчера, 12 ноября, активисты «Свободы» сняли флаг Венгрии со здания городского совета в Берегово с намерением сжечь его. Реализовать план помешала полиция, которая отобрала и вернула флаг.
ForUm

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