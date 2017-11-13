Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник утверждает, что не получал и не подписывал в НАПК протокол об административном правонарушении. Об этом он заявил на брифинге после допроса.

По словам Сытника, он также предоставил НАПК документы, которые антикоррупционный орган требовал у него для проверки его причастности к конфликту интересов, сообщает 112 Украина.

«Якобы кто-то там составляет какой-то протокол. Но тот протокол о якобы конфликте интересов сих пор не был вручен, потому фабула этого протокола мне неизвестна. Документы, которые требовались, были предоставлены, если не ошибаюсь, 3 ноября. Только что я был в НАПК, почувствовал зависть немного - пустой коридор, мертвое царство и один директор НАБУ получает протокол. Поэтому, наверное, можно говорить о каком-то начале работы НАПК», - заявил он.

В свою очередь, директор департамента НАПК Андрей Козловский утверждает, что запрашиваемые документы от Сытника так и не были получены.

«Директор НАБУ непосредственно расписывал и оказывал доверенность своему юридическому отделу, чтобы они представляли его интересы. В связи с этим, по мнению того лица, которое обращалось, усматриваются признаки антикоррупционного законодательства. Мы, как орган, не можем стоять в стороне ... мы спрашивали документы, и именно по этим документам мы хотели выяснить, были ли нарушения», - заявил он.

Напомним, НАПК вызвало директора НАБУ Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.

В частности проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде. Таким образом Сытник мог допустить реальный конфликт интересов и нарушить требования ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

В то же время, по данным СМИ, Сытник на допросе в НАПК не признал своей вины по обвинению в конфликте интересов.